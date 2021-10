Sorin Cîmpeanu anunță cum se pot reîntoarce la școală elevii după 8 zile de online Elevii care vor sa revina in bancile școlii in a opta zi, dupa ce au trecut la invațamantul in mediul online, din cauza situației epidemiologice din clasa, vor fi testați gratuit, la școala. Elevii vor putea fi testați la școala in a opta zi de la trecerea clasei in online ca urmare a apariției unui caz pozitiv de COVID in clasa, fie in cabinetele medicale din școala fie cu sprijinul DSP, a anunțat luni ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministerul Educației a dat luni inspectoratelor școlare județene o instrucțiune in acest sens, insa aceasta a fost trimisa dupa ce parinții au reclamat ca li… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

