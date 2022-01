Sorin Cîmpeanu, acuzat de TĂIEREA burselor de merit din România, fără consultare - CÂȚI elevi sunt afectați în 2022 | DOCUMENT Reacțiile Consiliului Național al Elevilor (CNE) și Asociației Elevilor din Constanța (AEC) vin dupa publicarea Ordinului ministrului Sorin Cimpeanu privind criteriile de acordare a burselor de merit in invațamantul preuniversitar de stat in semestrul al doilea din acest an școlar.Aceștia il acuza pe Sorin Cimpeanu ca nu a facut consultari și nici nu a ținut cont de propunerile inițiale pe care elevii i le-au prezentat, precum și de solicitarea de a nu modifica media de acordare a burselor de merit de la 8,50 la 9,50. In plus, susțin aceștia, a mai fost adaugata, „din pix”, o condiție suplimentara… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Consiliului Național al Elevilor (CNE) vine dupa publicarea Ordinului ministrului Sorin Cimpeanu privind criteriile de acordare a burselor de merit in invațamantul preuniversitar de stat in semestrul al doilea din acest an școlar.CNE il acuza pe Sorin Cimpeanu ca nu a ținut cont de propunerile…

- Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov(AEBI) doresc sa traga un semnal de alarma referitor la testele de saliva ajunse in scoli. Nu oricum, ci…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca va fi publicata zilnic pe site-ul edu.ro rata de incidenta COVID-19 pentru fiecare localitate in parte, astfel incat fiecare unitate de invațamant preuniversitar sa poata decide asupra sistemului de desfasurare a cursurilor (online sau fata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca scoala va putea sa inceapa cu prezenta fizica a doua zi dupa ce rata de infectare a coborat sub pragul de 3 la mie. „Voi face o serie de clarificari cu privire la ordinul comun al Ministerului Educatiei – Ministerului Sanatatii publicat in Monitorul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, invoca evaluari facute de experti internationali care arata faptul ca elevii care erau de nota 6 inainte de pandemie au ajuns la nivelul notei 4, in timpul invatarii online. De aceea, ministrul sustine derularea orelor cu prezenta fizica. Potrivit ministrului, cele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca orele se vor putea desfașura fizic a doua zi dupa ce rata de infectare dintr-o localitate coboara sub pragul de 3 la mie. „Voi face o serie de clarificari cu privire la ordinul comun al Ministerului Educatiei – Ministerului Sanatatii publicat in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca scoala va putea sa inceapa cu prezenta fizica a doua zi dupa ce rata de infectare dintr-o localitate a coborat sub pragul de 3 la mie. „Voi face o serie de clarificari cu privire la ordinul comun al Ministerului Educatiei – Ministerului Sanatatii…

- Ministerul Educației va anunța pe 5 noiembrie modul in care se vor redeschide școlile, fie in format fizic sau in online, dar Sorin Cimpeanu afirma ca una din ipotezele luate in calcul este cel al descentralizarii deciziei, intr-un interviu acordat vineri pentru Hotnews . Mai precis, fiecare școala…