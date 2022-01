Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In cursul zilei de luni, 6 decembrie, pana la ora 19:00, in urma utilizarii testelor rapide…

- Copiii din intreaga țara ar trebui sa se testeze, luni dimineața, inainte de inceperea orelor. Numai ca folosirea testelor pentru saliva la școala are inca multe necunoscute, atat pentru parinți, cat și pentru elevi. Asta, in cazul celor care au fost de acord sa le foloseasca, pentru ca masura nu este…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut joi seara,o serie de precizari, in legatura cu procedura de testare a elevilor și de raportare a testelor pozitive. Testele pe baza de saliva pentru depistarea infecției cu Covid le vor putea fi administrate copiilor atat la școala, cat și acasa, de catre…

- Joia viitoare ar putea fi prima zi de testare a elevilor in școli, spune ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. Nu e clar cum se va face testarea, Cimpeanu spunand ca a trimis 3 intrebari dupa instrucțiunile date de ministerul Sanatații. Cimpeanu spune ca au fost semnate vineri contractele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine o declaratie de presa la ora 10.00 in care va anunta modul in care incepe scoala luni, 8 noiembrie, online sau fizic. Cimpeanu a declarat presei, inainte de inceperea conferintei de presa ca, incepand de astazi, rata de vaccinare la nivelul fiecarei unitati…

- Cum incepe școala luni, 8 noiembrie. Declarațiile ministrului Educației despre noile reguli Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta vineri detalii despre modul de incepere a școlii de luni, 8 noiembrie. Anterior, acesta anunțase ca se contureaza un prag de vaccinare de 60% in randul personalului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca doar unu din cinci profesori este pregatit pentru predarea online si ca aproximativ un milion de elevi din Romania invata in scoli din mediul rural, unde internetul nu permite desfasurarea in bune conditii a cursurilor online, anunța news.ro. Potrivit…