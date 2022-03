Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca anul scolar 2022 – 2023 va avea cinci module de invatare si cinci vacante, intentia fiind si renuntarea la tezele semestriale. „Am reusit sa ajungem, imi place sa cred, la un consens care este confirmat nu numai de experti in stiintele educatiei…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri dupa-amiaza, noua structura a anului școlar. Se renunța la semestre și trimestre și se introduce anul școlar cu 5 module de invațare. O alta premiera este saptamana „mobila” de vacanța, in luna februarie.

- Viitorul an scolar ar putea avea o structura complet noua, care nu a mai fost niciodata folosita in sistemul de educatie din Romania. IAstfel, in loc de organizarea pe semestre si trimestre, ar urma sa fie adoptat un an scolar cu 5 module de invatare, insa nu exista inca o solutie concreta privind modalitatea…

Vacanta de vara se scurteaza! Ministrul Educatiei anunta alte doua vacante pentru elevi. Cum se schimba structura anului scolar