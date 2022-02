Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a modificat ordinul anterior privind condițiile de acordare a burselor pentru elevi precum și termenul pana la care pot fi depuse cererile pentru primirea burselor. Ordinul 5870/22 decembrie 2021 prevedea ca termen de depunere 31 ianuarie 2022, acum este 14 februarie 2022. In plus, au fost modificate mai multe criterii de acordare a burselor.Printre principalele noutați se numara acordarea de burse de ajutor social și cele de performanța pentru elevii din clasele I-IV, acordarea de burse in primul semestru pentru elevii din clasa a IX-a, precum și specificarea…