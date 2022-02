Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a modificat ordinul anterior privind condițiile de acordare a burselor pentru elevi precum și termenul pana la care pot fi depuse cererile pentru primirea burselor. Ordinul 5870/22 decembrie 2021 prevedea ca termen de depunere 31 ianuarie 2022, acum este 14 februarie…

- Sorin Cimpeanu a emis un Ordin prin care s-a decis ca elevii care au avut burse sociale in primul semestru sa le primeasca dublate in cel de-al doilea și, totodata, sa se renunțe la cunoscuta birocrație. De bursele sociale vor beneficia, fara limita de venit, elevii orfani, cei aflați in intreținerea…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca va fi prelungit cu doua saptamani termenul e depunere a cererilor de bursa, respectiv pana pe data de 14 februarie, si nu pana pe 7 februarie, asa cum anuntase cu o seara inainte ministrul Sorin Cimpeanu. Totodata, ministerul a subliniat ca elevii din mediul rural,…

- Elevii care au avut anul școlar trecut medii generale de peste 9,50 vor primi burse de merit pe semestrul al II-lea, au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor (CNE), dupa o discuție cu Ministerul Educației. Ministerul Educației nu renunța la media minima de 9,50 pentru acordarea burselor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii nu cunosc tipurile de burse si de aici scandalul izbucnit in jurul burselor de merit. Cimpeanu a precizat ca anul acesta fondul pentru bursele scolare a crescut fata de anii anteriori si ca, din cauza conditiilor pandemice, 53- dintre elevii din Romania…

- Bursele școlare cresc de la nimic sau sume absolut derizorii, de ordinul catorva lei lunar, la cateva sute de lei. Per total, bugetul este de patru ori mai mare, susține ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Conform unui comunicat de presa transmis de acesta, cuantumul burselor a crescut de la valori…

- Bugetul pentru bursele elevilor este de aproape patru ori mai mare in acest an fata de anul 2020, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Reactia vine dupa ce asociatii de elevi au criticat faptul ca bursele de merit vor fi acordate doar celor care au medii de peste 9,50, fata de…

- Odata cu publicarea noilor criterii de acordare a burselor din invațamantul preuniversitar, cuantumul burselor a fost dublat, dar pragurile de acordare au fost modificate. Bursele de merit, de pilda, se acorda elevilor cu medii de minim 9,50, fața de 8,50 ca pana acum, iar bursele de studiu se acorda…