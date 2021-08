Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, 23 august, la postul de televiziune Antena 3, ca la nivelul fiecarei școli din Romania, „avem un responsabil desemnat pentru protecție sanitara și pentru facilitarea legaturii intre reprezentanții DSP și parinți. Acțiunile vor incepe inca ...

- „Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si reabilitare a unui numar de cel putin 55 de scoli in Romania. A fost un proiect de lege initiat…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 de milioane de euro, pentru constructia, dar si reabilitarea unui numar de cel putin 55 de scoli in Romania, a anuntat ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca 60% din personalul din invatamant este vaccinat anti-COVID cu una sau doua doze. "Imi permit sa fiu optimist cu modul in care este pregatita Romania pentru a face fata unui eventual val patru. Din perspectiva…

- Incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli, a precizat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, potrivit Digi24. Pentru ca acest lucru sa fie posibil in cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților. Ministerul Educației a trimis o…

- Secretarul de stat din Ministerul educației, Sorin Ion, spune ca incepand de anul viitor, elevii din grupa de varsta 12-15 ani ar putea fi vaccinați in școli. Acordul parinților va fi obligatoriu, informeaza Mediafax. Ministeruleducației a trimis o solicitare inspectoratelor școlare din țarapentrudesemnarea…

- Ministrul Educației vrea creșterea duratei anului școlar incepand cu 2022. Sorin Cimpeanu susține ca Romania se afla printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor. Oficialul a precizat ca a facut o propunere in acest sens chiar pentru anul scolar 2021-2022, dar ca aceasta…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca 98.134 de minori s-au vaccinat anti-Covid pana acum iar 45,5% dintre elevi considera ca este foarte important și important sa se vaccineze. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani parinții și tutorii sunt cei care iau decizii și trebuie sa ia cele mai bune decizii.…