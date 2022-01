Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune din partea ministrului Educației: „Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste” Vești bune din partea ministrului Educației: „Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste” Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat…

- Zece milioane de teste de saliva pentru COVID-19 destinate prescolarilor, elevilor si angajatilor din invatamant vor fi livrate pana la inceputul saptamanii viitoare in scoli, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Pana la inceputul saptamanii viitoare, vor fi livrate in…

- Cațiva directori de unitați de invațamant din județul Gorj nu au fost gasiți in școli. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a reluat de joi inspectiile in școli. Se verifica prezența la ore, notarea ritmica, respectarea legislației in vigoare, consemnarea corecta a lucrarilor scrise in cataloage, respectarea…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca primele teste rapide COVID-19 cu proba de saliva, destinate testarii elevilor, ar urma sa ajunga in scoli in a doua parte a saptamanii viitoare, precizand ca testele din lotul I sunt utilizate si in Germania, Franta si Portugalia.…

- „Corpul de control va merge maine si va vedea la fata locului cazuri concrete (...) Am triplat numarul de echipe. (Vor verifica - n.r.) in primul rand respectarea regulilor sanitare, dupa care raportarea ratei de vaccinare si (...) care sunt cauzele pentru o rata de vaccinare de 12%, rusinoasa. (...)…