In scurt timp vom elimina problema grupurilor sanitare neconforme din școli, daca autoritațile locale vor utiliza banii alocați de Guvern, a anunțat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Școlile cu toaletele in curte vor primi bani pentru investiții. Ce suma va primi fiecare școala și ce trebuie sa faca primariile Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri seara ca 124 de școli cu toaletele in curte vor primi finanțare pentru remedierea acestei situații. In aceste școli…

- Abandonul școlar a afectat generații intregi in Romania, iar problema nu este de ieri, de azi. Lipsa de acțiune a guvernelor a condamnat elevii romani la o viața fara oportunitați de angajare, fara șanse egale, și le-a rapit dreptul de a incerca macar sa iși depașeasca condiția. Sistemul de invațamant…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca scoala online impusa de pandemia de COVID 19 a fost o catastrofa educationala in toate statele din lume.Scoala online impusa a fost o catastrofa educationala, nu numai in Romania, a fost o catastrofa educationala in orice stat din…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat noua structura a anului școlar, care va avea module de invațare de 6-7-8 saptamani, alternate cu vacanțe scurte, potrivit declarațiilor de presa susținute la finalul ședinței de Guvern. „Avand in vedere și aceasta structura a anului școlar care se bazeaza…

- „Datoria noastra, inclusiv datoria morala, este sa-i protejam, sa le asiguram conditiile necesare pentru a putea invata, sa-i ajutam sa depaseasca traumele prin care au trecut. Razboiul distruge vieti si destine, iar copiii nu se pot apara singuri. Au nevoie de liniste, de siguranta, de parintii lor…

- Renunțam total la școala online, a raspuns ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, unei intrebari adresate de deputatul partidului extremist AUR George Simion, live, pe Facebook. In ziua invadarii Ucrainei de catre Rusia, Simion a facut un Live pe Facebook de la mai multe instituții, sub pretextul ca angajații…