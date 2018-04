Sorin Chirita, city manager PMB: Chiar si dupa 26 de ani se pot face schimbari. Va fi dureros pentru unii

Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Mateut a acordat pentru ProSport un interviu in care a abordat subiecte de actualitate din fotbalul romanesc si a comunicat motivul pentru care nu s-a mai implicat in fotbal. De asemenea, fostul dinamovist a vorbit la superlativ despre finantatorul FCSB-ului, Gigi Becali, pe care-l cunoaste…

- Toate autobuzele din Capitala vor fi dotate cu aer conditionat incepand din vara acesta, a spus Sorin Chirita, City Manager la Primaria Bucuresti, in cadul evenimentului ZF Transport, Logistics&Automotive Summit 2018 Alte declaratii: In ceea ce priveste transportul in comun din marile…

- Ciprian Ciucu i-a raspuns dur Gabrielei Firea, dupa ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primariei București. "Nu mai fiti asa agitat. Sunteti tanar, mai faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nici familia dumneavoastra, cred. Domnul agitat, nu va foloseste…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise.Potrivit unui comunicat al Primariei Bucuresti masura a fost luata avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului.Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Primarul Chișinaului, Silvia Radu, se afla zilele acestea la București pentru un schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. La finalul declarațiilor de astazi cele doua și-au facut cadou cate o ie. Diferența a fost doar de culoare. „Am semnat un program de colaborare pe 3 coordonate:…

- Compania Uber va lansa si in Romania serviciul de livrare a mancarii de la restaurante. Uber Eats este o platforma online care asigura legatura intre consumatori si restaurante si permite livrarea comenzilor la domiciliu sau la birou prin intermediul soferilor Uber. Romania este…