Sorin Chinde și-a construit o cariera de invidiat in industria feroviara. In aceasta vara se implinesc exact trei decenii de la absolvirea Facultații de Transporturi din cadrul Politehnicii București, perioada in care a activat atat in sectorul feroviar de stat, cat și in cel privat. El a preluat in 2005 funcția de director general al celui mai mare operator privat de transport feroviar de pe piața locala - Grup Feroviar Roman (GFR). Compania a reușit in acest timp sa-și consolideze prezența pe piața romaneasca, datorita strategiilor de dezvoltare pe termen lung, axate pe imbunatațirea calitații…