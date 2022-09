Stiri pe aceeasi tema

- Prima repriza a meciului CS Universitatea Craiova - FCSB, incheiata 1-1, a fost decisa de doua lovituri de la 11 metri. Primul penalty, cel al oltenilor, a fost clar. In schimb, cel transformat de Compagno a starnit controverse și l-a amuțit pur și simplu pe fostul arbitru Ion Craciunescu. FCSB a…

- FCV Farul Constanta se pregateste pentru trei meciuri de foc in campionat: cu CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova. Primul dintre acestea, cel cu CFR Cluj, din etapa a 7-a a Superligii, va avea loc duminica, 28 august, de la ora 18.30, in deplasare. „Ne asteapta o saptamana cu trei meciuri in care…

- Fotbaliștii formației Universitatea Craiova au un motiv in plus sa abordeze dubla cu Hapoel Beer Sheva cu toate forțele și cu toata dorința de reușita. Pe langa recunoașterea valorii și satisfacția morala, „leii“ lui Mirel Radoi iși pot umble buzunarele cu euro! Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru,…

- Mirel Radoi e soluția patronului Mihai Rotaru pentru inlocuirea lui Laszlo Balint. Mutarea s-ar putea produce chiar azi. Victoria cu rivala FCU a fost mai mult ambiția jucatorilor și a „centralului” Kovacs decat rodul unei idei de joc, iar președintele Sorin Carțu a anunțat deja ca „se poate intampla…

- FCU Craiova - CS Universitatea Craiova. Adrian Mititelu jr, fiul patronului celor de la FCU Craiova, a reacționat dur la GSP Live dupa ce arbitrul Istvan Kovacs a dictat doua penalty-uri in favoarea trupei lui Laszlo Balint. Dupa ce in minutul 41 Kovacs a dictat primul penalty impotriva lui FCU la…

- Sistemul de Arbitraj Video da „rateuri” serioase in Liga 1. La meciul FCSB – U Craiova 1948, „centralul” Adrian Cojocaru a stat aproape cinci minute in fața monitorului ca sa incerce sa vada o faza controversata. Acum doua etape, la duelul dintre FCSB și Universitatea Cluj, VAR nu a funcționat o repriza,…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita Superliga, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Programul primei etape: Vineri: ora 18.30: Hermannstadt – CS Mioveni ora 21.30: Universitatea Craiova…