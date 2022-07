Sorin Cârțu, cu picioarele pe pământ după victoria cu Vllaznia: „E ceva normal. Nu trebuie să supralicităm această victorie” Președintele Universitații Craiova, Sorin Carțu, a reacționat dupa calificarea in turul trei preliminar al Conference League. Oficialul gruparii oltene nu s-a entuziasmat de victorie, spunand ca este o normalitate. Urmatoarea adversara a formației craiovene este Zorya Lugansk, din Ucraina. ”E bine ca s-a intamplat așa. Daca nu bateam era rușine, daca am batut, lumea spune ca e ceva normal. Nu trebuie sa supralicitam aceasta victorie, dar nici sa o subapreciem. Așa am avut și acum doi ani pe Lokomotiv Tbilisi, acum un an pe Laci și nu ne-am calificat. Ce s-a intamplat azi, chiar daca a fost o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

