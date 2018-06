Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir și fiica ei, Maia, sunt foarte apropiate și au o relație foarte stransa. De curand, Maia a implinit 14 ani, iar prezentatoarea a anunțat pe toata lumea ca fiica ei este o adolescenta cu acte in regula. “Cine are buletin? @maiatrandafir sigur are! #oaltaviata”, a scris Teo Trandafir pe…

- Bucurie imensa pentru Bursucu! Acesta a anuntat in „Teo Show” ca va deveni, in curand, tatic! Iubita sa, Andreea, cu care are o frumoasa relatie de dragoste de sase ani, este insarcinata in sapte luni. Cuplul asteapta cu emotie venirea pe lume a fetitei lor. „Imi doream foarte mult sa devin tata, vorbisem…

- Andreea Spataru a postat pe Instagram o fotografie in care se vede ca este din nou insarcinata, alaturi de mesajul: #deliverybaby #newbaby #babynumber2 #todayistheday. Prietenii s-au grabit s-o felicite, unii fiind surprinși de faptul ca nu au descoperit decat acum ca este insarcinata.…

- Bianca Dragușanu a ajuns ținta hackerilor. Contul de Instagram al vedetei Kanal D a fost spart de un infractor al mediului virtual din Turcia. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRAGUȘANU, MANIPULATA DE VICTOR SLAV?) Contul de Instagram al Biancai Dragușanu a fost spart de un haker turc. Barbatul, care se recomanda…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- S-a retras din tenis in 2016 și se pregatește sa aiba primul ei copil. Cehoaica Nicolae Vaidisova, 28 de ani, a facut anunțul pe Instagram. "Suntem in al șaptelea cer sa anunțam ca in vara familia ni se va mari și va dezvaluim primul cadou din trusoul bebelușului", a scris cehoaica in social media.…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…