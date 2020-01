Sorin Boza a fost demis din fruntea CE Oltenia: Nu m-a sunat nimeni. Am aflat din presa! Daniel Burlan este, de luni, noul presedinte al directoratului Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, au declarat luni seara surse din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.



Acesta il inlocuieste astfel in functie pe Sorin Boza, care a fost numit presedinte al directoratului companiei in decembrie 2016.



"Sorin Boza a fost demis azi de la conducerea companiei", au precizat sursele citate.



Contactat de News.ro, Boza a declarat ca se afla la Bruxelles si ca a aflat din presa de aceasta decizie.



