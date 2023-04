Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Antohi a venit sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite, dar lucrurile nu au decurs exact cum și-a dorit, asta pentru ca a trecut printr-o situație neașteptata chiar inainte sa ajunga in fața juraților. Iata ce sfat i-a dat Catalin Scarlatescu tanarului.

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut sa il cunoaștem pe Ștefan Antohi, un tanar in varsta de 21 de ani care s-a confruntat cu un incident neașteptat in timp ce gatea. La final, Catalin Scarlatescu i-a dat o lecție surprinzatoare.

- Tensiunile dintre jurați au continuat in culisele show-ului culinar, dupa ce Elwira Petre a dat verdictul final in privința amuletei. Chef Sorin Bontea nu s-a mai putut abține și a rabufnit de fața cu chef Catalin Scarlatescu.

- In a cincea ediție din sezonul 11 Chefi la Cuțite, cei trei jurați au facut show chiar și in pauza de filmare. Camerele au surprins un moment amuzant dar și dureros pentru Sorin Bontea care s-a accidentat in timpul unei competiții dintre cei trei chefi.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au facut show total in ediția 5 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 4 aprilie 2023. Camerele de filmat au surprins o accidentare dureroasa și o cazatura de zile mari in platoul show-ului culinar.

- Puya și Melinda, concurenții de la America Express, au facut show total in bucataria Chefi la cuțite. Cei doi au venit sa le faca o surpriza juraților, in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, in ediția 4 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 3 aprilie 2023.

- Juratul „Chefi la Cuțite” a venit cu o serie de recomandari pentru romani cu privire la ce consuma cand ies sa manance in oraș. Chef Florin Dumitrescu a explicat de ce sa nu comanzi niciodata ciorba la restaurant. Afla in randurile de mai jos ce conține, de fapt, preparatul. Ingredientul nu face deloc…

- Chef Sorin Bontea și-a luat prin surprindere prietenii din mediul online cu un mesaj pentru o echipa din America Express. Juratul de la Chefi la cuțite a dezvaluit pe cine susține in competiția de pe Drumul Aurului.