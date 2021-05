Stiri pe aceeasi tema

- Al noualea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” s-a terminat cu o pierdere dureroasa pentru Sorin Bontea. O concurenta a fost eliminata in ediția 38, difuzata in data de 24 mai 2021.

- Sorin Bontea a apasat butonul roșu și a anunțat ce amuleta puternica alege sa foloseasca impotriva lui Catalin Scarlatescu și a lui Florin Dumitrescu, in ediția 34 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Jurații emisiunii „Chefi la cuțite” au degustat farfuriile pregatite de concurenți in al patrulea duel din sezonul 9. Acesta a fost momentul in care Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au certat pe Catalin Scarlatescu.

- Imagini de senzație cu Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la cuțite, din echipa lui Sorin Bontea. Concurentul a fost surprins in timp ce canta și se distreaza pe manelele lui Florin Salam, chiar de catre colegii sai din echipa albastra. Clipul video cu Rikito a devenit imediat viral, iar fanii au…

- Cu fiecare ediție „Chefi la cuțite” suntem mai aproape de confruntarile pe echipe, așa ca Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt din ce in ce mai dornici sa adune cat mai multe amulete. Ce bonus a pus la bataie Gina Pistol, de data aceasta?

- Dupa ce a degustat și a analizat atent preparatele pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, Amalia Stanciu a anunțat cine a caștigat amuleta 21 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Un moment cu adevarat special din ediția 7 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand am putut s-o cunoaștem pe Narcisa Birjaru, o tanara in varsta de 24 de ani care l-a facut chiar și pe Sorin Bontea sa planga.

- Paul Vasile este norocosul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite care l-a impresionat cel mai mult pe Sorin Bontea. Prin urmare, preparatul sau, dar și povestea lui i-au adus mult doritul cuțit de aur și un loc in echipa juratului.