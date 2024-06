Stiri pe aceeasi tema

- Romania chiar este țara tuturor posibilitaților, cum le mai place unor conaționali sa spuna. Iar ceea ce se intampla in aceste zile in televiziune și in lumea mondena demonstreaza perfect ca zicala se potrivește. Dupa ce in toamna anului trecut au decis sa paraseasca Antena 1 și Chefi la Cuțite, Catalin…

- In ultima perioada, tot mai multe vedete au parasit trustul Intact, date afara, plecate de bunavoie sau cu scandal, fie ca vorbim despre Antena 1 sau Antena Stars. Cea mai rasunatoare plecare a fost cea a celor trei bucatari de la „Chefi la Cuțite”, Florin Dumitrescu, Catalin Scralatescu și Sorin Bontea,…

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite de la Antena 1, difuzat pe data de 1 mai 2024, a adus tensiuni in bucatarie și asta pentru ca proba a fost dificila. Preparatele din aceasta seara au fost degustate de Taraful Clejanilor. Iata ce echipa a caștigat batte-ul cu numarul 6! Jurații și concurenții…

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- Vești bune pentru fanii concursurilor tv de gastronomie! Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au revenit la PRO TV, la ”MasterChef”, dupa demisia cu scandal de la Antena 1. Vestea a bucurat-o și pe Aida Parascan, care, de altfel, in urma cu 11 ani, a primit marele premiu ”MasterChef”,…

- Ștefan Popescu a acumulat cele mai puține amulete la „Chefi la cuțite”, astfel ca bucatarul nu iși va forma propria echipa. In schimb, el nu va parasi emisiunea, va avea un alt rol in show-ul culinar difuzat la Antena 1. Miercuri seara, la „Chefi la cuțite” s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta…

- Ieri a fost seara lui Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite. Juratul show-ului culinar a caștigat amuleta la proba deserturilor degustate de Radu Darie și Dragoș Blanariu, locul intai aducandu-i, totodata, 5 puncte extrem de importante. Tot aseara, Chef

- Intreaga țara a fost surprinsa atunci cand cei trei maeștri bucatari de la „Chefi la Cuțite” au anunțat ca parasesc emisiunea. Intre timp, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a transmis un mesaj acid catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite” – Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu…