- Pilotul ranit grav, sambata, in accidentul aviatic de la Frautatii Vechi, judetul Suceava, a fost adus cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, prognosticul medicilor fiind rezervat, scrie news.ro.”Pacientul a fost adus cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi.…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iasi efectueaza investigatii medicale complexe si sunt rezervati in ceea ce priveste starea de sanatate a pilotului ranit in accidentul aviatic care a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii…

- Pilotul ranit grav in accidentul aviatic din Suceava are 53 de ani si este din Timisoara. Sorin Bochis, fiu de aviator, are peste 10.000 de ore de zbor, a zburat pe avioane supersonice si a locuit cativa ani in America, de unde s-a intors dupa atentatele de la World Trade Center.

