Stiri pe aceeasi tema

- Legea coplatii in sanatate, adusa in discutie in 2019, insa amanata in urma criticilor din partea specialistilor din sistemul sanitar, este pe ordinea de proiecte care vor fi dezbatute miercuri de Guvern. Pproiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) prevede ca de la 1 iulie ar urma sa fie reglementata…

- Un fost șef județean PNL și lider de CJ, tras pe linie moarta de un dosar DNA clasat dupa 4 ani, revine in jocurile interne și iși anunța sprijinul pentru candidatura lui Florin Cițu la șefia formațiunii. Citește și: PNL a intrat in „zodia razboiului” - surse Fost președinte al organizației…

- Casa Alba a anuntat ca investigheaza doua incidente suspecte in care au fost implicati oficiali ai guvernului american aflati in Washington. Mai exact, acestia au experimentat simptome similare cu cele ale asa-numitului „sindrom Havana”, o afectiune suferita de unii diplomati si spioni americani stationati…

- Ministerul de Interne vrea sa modifice Codul Rutier astfel incat sa limiteze la 30 km/h viteza cu care circula bicicliștii și sa amendeze pietonii care folosesc telefonul mobil in timp ce traverseaza strada, afirmand ca „convorbirile palpitante” la mobil distrag atentia pietonului. MAI a pus in dezbatere…

- Pietonii care se uita in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada risca sa fie amendați, conform unui proiect de lege publicat miercuri de Ministerul Afacerilor Interne, care vrea astfel sa previna numarul accidentelor rutiere, scrie Digi24. Potrivit MAI, in ultimii ani numarul accidentelor rutiere…

- Pietonii care se uita in telefonul mobil atunci cand traverseaza strada risca sa fie amendați, conform unui proiect de lege publicat miercuri de Ministerul Afacerilor Interne, care vrea astfel sa previna numarul accidentelor rutiere, scrie Digi24 . Proiectul reglementeaza interdicția pietonilor de a…

- Scandalul iscat prin introducerea de atribuții ale Poliției Militare in controlul populației l-a determinat pe ministrul Apararii, Nicoale Ciuca, sa modifice articolul controversat. In schimb, MApN anunța un alt proiect de lege in care toți militarii vor avea dreptul de a legitima persoanele civile…

- Proiectul de HG inițiat de ministrul Catalin Drula pentru aprobarea deschiderii unui punct de trecere a frontierei de stat si a unui birou vamal de frontiera pe Aeroportul privat Tuzla se bazeaza pe un raport al ministrului Relu Fenechiu din 2013, informeaza NEWSWEEK.RO. Lobby-ul lui Dorin…