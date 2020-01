Stiri pe aceeasi tema

- „Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea si numirea unui consul general, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se abroga", prevede Hotararea care urmeaza sa fie luata in urmatoarea sedinta de guvern. Articolul 3 din HG 454/2018, prevedere…

- Guvernul vrea sa il retraga pe Sorin-Adrian Pirvulescu din funcția de consul general, șef al Consulatului General al Romaniei la Strasbourg, potrivit ordinii de zi a viitoarei ședințe a Executivului. Pirvulescu este fiul vitreg al lui Teodor Meleșcanu.„Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 454/2018…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda viitoarei ședințe a Guvernului Romaniei. Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.Pe ordinea de zi a ședinței se afla și rechemarea de la…

- Aceasta a detinut pana acum functia de membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), precizeaza Agerpres. Decizia, in care se precizeaza ca numirea este pentru o perioada de cinci ani, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Despre activitatea didactica…

- Luni, 30 decembrie 2019, conform deciziilor premierului Romaniei, publicate in aceeasi zi in Monitorul Oficial, tanarul pascanean a preluat functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. „Un an cu multe schimbari in bine pentru #Romania se incheie cu o provocare importanta…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit, luni, pe Adrian Miutescu, in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Potrivit mai multor decizii ale premierului, publicate luni in Monitorul Oficial, Adrian Miutescu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii pentru…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Ion Munteanu in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Potrivit unei decizii a premierului, publicata marti in Monitorul Oficial, Ion Munteanu a fost numit in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat,…

- Ovidiu Burdusa a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Seful Executivului a dispus si mai multe eliberari din functie,…