- Dinamo a reușit sa opreasca seria neaga de șapte înfrângeri consecutive din Liga 1, dar bucuria nu este una completa. Câinii au ratat victoria cu UTA Arad la una dintre ultimele faze: oaspeții au egalat în minutul 96, iar partida din Ștefan cel Mare s-a încheiat 2-2.Gabi…

- Mircea Rednic (59 de ani) vrea sa-și relanseze cariera de antrenor in al 5-lea mandat la Dinamo. Pentru a-și indeplini targetul, trebuie s-o resusciteze pe echipa de suflet, acum in prapastie. Win-win sau final dramatic pentru ambele parți? Dupa toate probabilitațile, Mircea Rednic o va prelua pe Dinamo…

- Dinamo a oficializat azi transferurile lui Constantin Nica (28 de ani, fundaș dreapta) și Razvan Popa (24 de ani, fundaș central), iar vineri va semna și Gabriel Torje (extrema dreapta, 31 de ani). Fotbalistul care a evoluat ultima data in liga a doua turca, la Bandirmaspor, va face maine un antrenament…

- Dinamo a cedat in fața nou-promovatei CS Mioveni, scor 0-1, suferind primul eșec pe teren propriu din actulul campionat. Infrangerea „cainilor” vine dupa cel mai slab joc practicat de echipa lui Bonetti in primele cinci etape. Prestația roș-albilor a fost una dezamagitoare, iar cel mai slab jucator…

- Deian Sorescu (23 de ani), capitanul lui Dinamo, s-a prezentat la flash-interviu dupa meciul pierdut de echipa sa cu FCU Craiova, scor 0-1. Cu un lot fara prea multe soluții, antrenorul Dario Bonetti s-a vazut nevoit sa apeleze la mai mulți jucatori tineri. Dupa meci, Sorescu a lasat de ințeles ca lipsa…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a anunțat ca a facut cerere catre CSA Steaua pentru a juca pe stadionul Ghencea.FCSB facuse cerere și pentru a juca meciurile din Liga 1 pe stadionul Arcul de Triumf, dar a fost refuzat pe motivul ca stadionul nu se poate închiria.”Arcul de…

- Dinamo a inceput sezonul in cel mai bun mod posibil, obținand toate punctele puse in joc contra celor de la FC Voluntari, scor 3-2. Cronica meciului Dinamo - Voluntari 3-2 » „Chiar daca au stat doar in furtuna, n-au uitat de vremea buna” Cu capitanul Deian Sorescu in mare forma, noul mandat al lui Dario…

- Portarul roman Valentin Cojocaru a semnat cu echipa SK Dnipro-1, a anuntat luni clubul care a incheiat pe locul 7 ultima editie a campionatului de fotbal al Ucrainei, potrivit agerpres.ro. Cojocaru, care are 25 de ani, a semnat un contract valabil doua sezoane. Fostul international de tineret…