Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 iulie, e o zi importanta in viața Margaretei Paslaru. Celebra artista implinește varsta de 79 de ani. Primele urari pentru aniversarea sa au venit chiar din partea fanilor sai pe care ii are in mediul online. In urma cu 79 de ani, la București, s-a nascut Margareta Paslaru. Artista și-a facut…

- Andreea Raicu și-a lasat fanii fara cuvinte. Celebra vedeta s-a pozat intr-o ipostaza incitanta și a impartașit fotografia cu cei care o urmaresc in mediul online. Aceasta s-a lasat surprinsa la plaja, in timp ce profita de razele soarelui și de cateva clipe de relaxare. Doamnele și domnișoarele i-au…

- Problemele de sanatate nu o ocolesc deloc pe Oana Radu. Celebra cantareața și-a anunțat fanii ca trece din nou prin momente grele, din cauza unor probleme aparute recent. De data aceasta nu este vorba despre corzile vocale, ci despre starea ei generala și a formației care o insoțește la cantari.

- O poveste zguduie lumea muzicii populare. O cunoscuta cantareața a dezvaluit ca in urma cu mai mulți ani a fost inșelata de iubitul ei chiar cu verișoara sa. Mai mult decat atat, au ramas și insarcinate in același timp. Iata cum s-a aflat despre infidelitatea din partea barbatului, dar și cine este,…

- Shakira, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din intreaga lume, a fost trimisa in judecata, dupa ce nu și-ar fi platit impozitele in valoare de 14,5 milioane de euro. Apelul facut de artista a fost respins de o instanța din Barcelona. Cum o apara avocații pe vedeta, mai ales pentru…