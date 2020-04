Sore si Florian Rus scot „Sunetul meu preferat”, o piesa cu dor de lume Sore si Florian Rus scot „Sunetul meu preferat”, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri si sunete intr-o perioada de distantare sociala. „E ok sa te arati vulnerabil, e ok sa recunosti atunci cand iti e dor si mi se pare un act de curaj sa iti asumi sentimentele, oricare ar fi ele. Imi doresc ca cei ce asculta piesa sa capete curaj, sa puna mana pe telefon si sa sune acea persoana la care se gandesc in secret si sa-i spuna simplu: „ce faci?”. Uneori e suficient si asta.”, povesteste Sore despre menirea piesei pe care a scris-o impreuna cu Florian… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

