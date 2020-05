Stiri pe aceeasi tema

- Feli lanseaza „Ma striga mama“, a cincea felie din jurnalul ei muzical cu inspirații folclorice #Felidinpoveste, o piesa despre dragostea ca-n filme dintre parinții ei, care a facut-o sa creada in iubirea pasionala care nu ține cont de nimeni și nimic. „Mi-am imaginat povestea parinților mei și sarutarile…

- Sore si Florian Rus scot „Sunetul meu preferat”, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri si sunete intr-o perioada de distantare sociala. „E ok sa te arati vulnerabil, e ok sa recunosti atunci cand iti e dor si mi se pare un act de curaj sa iti asumi sentimentele,…

- Sore și Florian Rus au lansat „Sunetul meu preferat”, in plina pandemie de coronavirus. Videoclipul melodiei a fost filmat in luna februarie, cand nimeni nu iși putea imagina ce urma sa vina, distanțare sociala și strazi pustii.„E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și…

- Dupa un refren și un video pe canalul lui de TikTok cu care a facut ravagii și milioane de vizualizari, Emilian, artistul romantic de la HaHaHa Production, iși duce ideea muzicala mai departe și lanseaza piesa „Am innebunit” la cererea comunitații sale online. „M-am gandit sa sarbatoresc suceesul incredibil…

- Piesa „Sportul preferat” este compusa de Florian Rus alaturi de Marius Moga, George Hora și Madalin Roșioru, in timp ce acompaniamentul vocal este asigurat de Mira, fiind a doua piesa pe care cei doi o lanseaza impreuna.

- Romanita lanseaza single-ul “De dorul tau”. Piesa prezinta o poveste de dragoste cu dus si intors, plina de dor si confuzie. Artista ne-a cucerit cu vocea si pozitivitatea sa la Vocea Romaniei in anul 2018, iar de atunci, Romanita ne-a expus trairile ei prin piese. “Orgolii, mandrii, ambitii, imaturitate…

- „Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat pentru News.ro ca "am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Citeste si: S-a…