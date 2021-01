Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape doua luni de cand se afla in inchisoare, dar astazi se intoarce din nou acasa, dupa ce judecatorii au decis sa fie plasat in arest la domiciliu! Ei bine, Daria Radionova, iubita lui, se pregatește temeinic de marea sosire a afaceristului, astfel ca acum pregatește casa pentru primirea…

- Banel Nicolița a „uitat” manierele acasa și nu a mai ținut cont de nimic la masa! Fotbalistul a recurs la un gest neașteptat in fața noii sale iubite,dar și a celor din jurul lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi „porumbei” la un restaurant din Capitala.

- Yey, veselie mare ca vine Craciunul! Toata lumea cumpara cadouri și braduți și este in culmea fericirii! Printre ei o regasim și Laurette! Cu toate ca vrea sa fie o mamica buna de Craciun, bradul i-a dat mari batai de cap! Imagini de senzație cu focoasa mulatra și braduțul ”maltratat”! Paparazzii Spynews.ro,…

- Dupa ce in urma cu doar cateva luni anunțau desparțirea, ZED și iubita lui, Noemi Demeter, sunt din nou impreuna. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins la ceas de seara intr-un restaurant de fițe din Capitala, insa pana acolo au mers cu noul bolid de lux al afaceristului!

- Anamaria Prodan cu siguranța are cu ce se mandri, mai ales cand fiicele ei ii seamana leit și ii calca pe urme! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Rebecca Reghecampf pe strazile Capitalei, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar au avut parte și de o "surpriza". Frumoasa fiica a impresarei…

- Alexandru Ciucu se lauda ca are mașina noua, dar merge pitit caci nu mai are bani și de mancare. Paparazzii SpyNews.ro au surprins cateva imagini senzaționale cu celebrul creator de moda in fața unui restaurant de fițe.

- Ploaia din asta seara face ravagii pe strazile capitalei. Imagini cu strazile transformate in riuri și cu mași plutind printre ape au fost trimise la adresa redacției noi.md. Totodata, in rețelele sociale apar tot mai multe imagini cu dezastrul lasat in urma ploilor. In sectorul Rișcani al capitalei,…