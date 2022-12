Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, la Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Mika și au interpretat piesa ”Grace Kelly”. Cum au comentat jurații momentul celor doi și ce le-a transmis Sore.

- Jo și Liviu Teodorescu au surprins pe toata lumea cu transformarea din aceasta seara. Jurații s-au aratat incantați de cum au reușit sa ii interpreteze pe Michael și Janet Jackson. Ba mai mult, Andreea Balan a avut numai cuvinte de lauda la adresa celor doi.

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Emilian și WRS au facut un show incendiar. Cei doi concurenți ai show-ului au avut de interpretat piesa „The Final Countdown” a lui Europe. Iata ce au spus jurații despre momentul lor!

- Connect-R si SHIFT au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. In ediția urmatoare, situația i-a o intorsatura neașteptata. Nici bine nu au apucat sa se bucure ca scapa de travestiul care…

- In ediția din aceasta seara a sezonului 18 la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza au facut un show de senzație, asta dupa ce s-au transformat in Rammstein și cei doi concurenți au cantat in limba germana. Iata ce a marturisit jurații!

- Cea mai noua gala `Te cunosc de undeva!~, difuzata maine, de la 20:00, la Antena 1 este una cu o incarcatura emotionala deosebita pentru Sore si Emma de la ZU. Celor doua, ruleta le-a adus o piesa de suflet a uneia dintre cele mai iubite cantarete de pop rock din Romania – Laura Stoica, „Un actor grabit!”,…

- In ediția a cincea, din aceasta seara, 8 octombrie 2022, Sore și Emma s-au transformat in Outkast și au interpretat piesa "Hey Ya!" in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Iata ce a marturisit jurații despre momentul celor doua concurente!