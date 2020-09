Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta PRO TV are probleme mari de sanatate și se afla la un pas de operație. Una dintre indragitele prezentatoare ale televiziunii din Pache Protopoescu a primit un diagnostic neașteptat. Potrivit celor spuse de ea, vedeta risca sa ajunga pe masa de operații daca nu va respecta indicațiile primite…

- Mirela Vaida s-a confruntat in ultima perioada cu unele probleme de sanatate. Indragita prezentatoare a emisiunii “Acces Direct” a marturisit in urma cu cateva zile ca are o rinita care-i da mari batai de cap.

- Mihai Traistariu și-a reinceput in forța activitatea, blocata de starea de urgența cauzata de pandemia de COVID-19. Dupa cateva luni de pauza, cantarețul s-a intors pe scena, iar oboseala și-a spus deja cuvantul. Drumurile lungi și multitudinea de evenimente l-au epuizat. Mihai Taristariu face fața…

- Potrivit postului public de televiziune NHK, seful Guvernului, afectat de vechea sa boala intestinala, si-a exprimat "intentia de a demisiona pentru a evita perturbarea scenei politice nationale". Abe ocupa postul fara intrerupere de la sfarsitul anului 2012, un record de longevitate pentru…

- Cunoscuta interpreta de muzica pop, una dintre reprezentatnele Generației de Aur, Silvia Dumitrescu, se confrunta cu o grava afecțiune. Cantareața, in varsta de 60 de ani, a fost diagnosticata cu o boali rara, de care nu se va putea vindeca!

- In urma cu un an, indragita artista s-a confruntat cu serioase probleme cardiace. Atunci, a suferit un accident vascular in urma caruia și-ar fi pierdut complet memoria. Pe langa aceste probleme de sanatate, o apropiata a artistei spune ca ar fi intervenit și alte schimbari majore. Potrivit…

- Dupa ce ieri, la „Acces Direct”, și-a spus drama in fața intregii țari, tanti Geta a spus astazi ca se confrunta cu probleme de sanatate. Asta dupa ce i-ar fi fost furat caruciorul cu rotile. Femeia este foarte ingrijorata!

- Ministrul Ion Ștefan și-a șocat colegii atunci cand a aparut in Parlament cu gatul imobilizat de un guler cervical. Ministrul a marturisit atunci ca medicii i-au recomandat repaus total, dupa o problema extrem de grava la coloana. "Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou și am avut o…