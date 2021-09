Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears, de 39 de ani, și-a anunțat logodna cu iubitul ei Sam Asghari, de 27 de ani, de origine iraniana. Cantareața a postat un videoclip al cuplului care arata inelul pe Instagram. Asghari a postat o fotografie separata a inelului și a cuplului sarutandu-se. Cei doi sunt impreuna de 5 ani,…

- Astazi este o zi speciala pentru Andra, asta deoarece cunoscuta cantareța iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta va petrece alaturi de familia sa, insa nu in Romania, ci in Roma, acolo unde a plecat in vacanța cu soțul și copiii ei.

- Lidia Buble este cu gandul la o relație de iubire. Cantareața a postat cateva poze pe contul ei oficial de Instagram ce par sa ascunda ceva mai mult. Fotografiile artistice ilusteaza viața de cuplu și sunt nelipsite din poveștile de pe rețelele de socializare. Fanii s-au intrebat imediat daca vedeta…

- Loredana Groza a atras atenția din nou cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani și-a facut o noua schimbare de look, fanii au observat și imediat au reacționat. Artista are un program destul de incarcat in aceasta perioada, filmeaza pentru diverse…

- Marc Jacobs a trecut recent printr-o procedura de lifting facial, o intervenție chirurgicala care are ca scop imbunatațirea aspectului feței. Celebrul creator de moda american a publicat și o fotografie pe Instagram, cu tot capul acoperit de bandaje, și a vorbit deschis despre operație.

- Bianca Rus i-a surprins pe fani cu apariția sa recenta la TV. Cunoscuta fosta concurenta de la ‘Bravo, ai stil’ continua sa se mențina la silueta pe care și-a dorit-o mulți ani. Din ce motiv a slabit drastic și cum se simte acum? Bianca Rus, apariție deosebita. Catalin Maruța a ramas surprins Bianca…

- Andreea Antonescu (38 de ani) a dezvaluit recent un amanunt emoționant din viața ei personala. Cantareața a fost invitata in emisiunea „La Maruța”, de la Pro TV, unde a facut una dintre cele mai sincere declarații despre tatal sau, pe care l-a pierdut in urma cu 20 de ani. Fosta componenta a trupei…

- Cantareata americana Britney Spears a prezentat scuze fanilor pentru ca a pretins ca se simte bine in timp ce suferea din cauza tutelei „abuzive”, arata News.ro. Joi seara, pe Instagram, ea a scris ca nu a vorbit despre asta inainte din cauza mandriei: „Nu vreau ca oamenii sa creada ca viata…