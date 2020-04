Stiri pe aceeasi tema

- Seful Mclaren spune ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus si cel putin doua echipe ar putea disparea din acest sportDirectorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza…

- Directorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. El se asteapta ca doua pana la patru echipe din cele zece de pe grila sa fie afectate de criza economica generata de Covid-19.

- CORONAVIRUS. Cu cele 832 de cazuri anunțate sambata, 28 martie, numarul total al deceselor a ajuns la 5.690. Totodata, numarul cazurilor de persoane infectate a crescut cu 8.189, iar numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 72.248. Citește și: CORONAVIRUS. Cum arata plamanii unui pacient…

- Comisia Europeana a suspendat temporar implementarea programelor de relocare a refugiatilor din taberele din Grecia si Italia ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar planuieste sa continue procesul in scurt timp, a declarat un oficial european pentru agentia TASS, potrivit MEDIAFAX.Comisia…

- Georgia a declarat sambata stare de urgenta pe intreg teritoriul sau din cauza epidemiei declansate de noul coronavirus, anuntand masuri care sa permita autoritatilor sa reglementeze pretul la produsele alimentare si medicamente, potrivit France Presse preluat de agerpres. "Situatia este grava si…

- Un model al propagarii pandemiei de coronavirus elaborat de Colegiul Imperial din Londra (Imperial College London ) a avut un impact profund asupra politicilor publice de cand rezultatele au fost transmise oficialilor britanici si americani, saptamana trecuta, informeaza cotidianul Financial Times.Conform…

- Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Tocmai am decretat stare de urgenta.…

- Dupa Romania, a venit randul Finlandei sa declare stare de urgența din cauza pandemiei noului coronavirus. Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca va permite si inchiderea imediata a frontierelor daca va fi necesar. Finlanda declara stare de urgenta pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus,…