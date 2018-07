Stiri pe aceeasi tema

La trei luni dupa ce a semnat un contract de șapte milioane de euro cu echipa chineza Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu a avut o apariție spectaculoasa in Capitala. A coborat la costum din Rolls, a dat bacșiș 50 de euro, dupa care a luat masa cu bunul sau prieten, Gino Iorgulescu.

Bianca Rus se pregatește pentru nunta religioasa cu Antonio, pe care a programat-o in toamna. Ceremonia civila a avut loc, insa greul abia acum urmeaza: cantareața este dezamagita ca in urma operației de micșorare a stoamcului nu a slabit suficient de mult incat sa incapa in rochia mult visata.

Un barbat in varsta de 31 de ani, care a plasat un dispozitiv exploziv artizanal sub o mașina și l-a ranit pe proprietarul ei, un subofițer ISU Cluj, s-a predat! "Un barbat, in varsta de 31 de ani, din Cluj-Napoca, s-a prezentat, luni, la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

Polițiștii au aflat ca cei doi tineri in varsta de 15 și de 17 ani care au ucis un taximetrist din Lugoj au premeditat crima și au incercat sa mai omoare și un vecin, dar nu au reușit. Unul dintre cei doi tineri atacatori este recidivist, el agresand un elev in urma cu…

Valentina Pelinel se menține intr-o forma de invidiat, deși iși crește singura copilul, pe Milan, care ii ocupa foarte mult timp vedetei. Dar este o mamica fericita in același timp. Cu ocazia zilei lui Milan, Valentina Pelinel a marturisit intr-o emisiune cat de mult se…

S-au implinit șase luni de la moartea marei doamne a comediei romaneși Stela Popescu. Marea artista a fost comemorata de colegii de scena, chiar la Teatrul Consantin Tanase, unde și-a petrecut peste 40 de ani din viața.

Gabriela Cristea a luat cateva kilograme in plus in timpul sarcinii, dar spune ca a dat jos cam 10 din ele. Acum, la aproximativ 8 luni dupa ce a nascut, bruneta a revenit la TV. Vedeta va prezenta o noua emisiune, de data aceasta la Antena Stars, dupa ce a incheiat contractul cu Kanal D,