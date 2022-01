SORCOVA: versurile unui obicei păstrat de satul românesc Cand vine vorba de tradițiile de Anul Nou, Sorcova este printre cele mai cunoscute obiceiuri legate de acesta, iar versurile sunt invațate de toți copiii și sunt greu de uitat. Ce simbolizeaza sorcova In tradiția populara, cantecele care vestesc venirea noului an sunt aducatoare de noroc in gospodariile care primesc uratorii și ii cintesc cu dulciuri, fructe sau bani. Atat Sorcova, cat și Plugușorul nu au legatura cu sarbatorile religioase. Odata cu trecerea Anului Vechi, in ziua Sfantului Vasile copiii se trezesc devreme si pornesc la sorcovit, cu ramuri impodobite sau cu vestitul buchet cu flori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

