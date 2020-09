Sorana trece mai departe

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a debutat perfect la US Open-ul din acest an. Romanca a invins-o pe americanca McHale, cu scorul de 6-4, 7-5, in primul tur și astfel și-a asigurat un loc in faza urmatoare a competiției. Partida a durat o ora și 37 de minute. Meciul a inceput echilibrat, cele doua sportive reușind sa…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu vor avea adversare foarte dificile in prima runda a turneului US Open, care va avea loc la arenele Flushing Meadows din New York in perioada 31 august – 13 septembrie, scrie Agerpres. Potrivit tragerii la sorti efectuate joi, Begu (30 ani,…

- ​Jucatoarea Irina Begu, locul 70 WTA, o va întâlni pe favorita 6, sportiva ceha Petra Kvitova, numarul 12 mondial, în primul tur al turneului US Open, conform tabloului principal anuntat de organizatori.Si Mihaela Buzarnescu (122 WTA) va avea o adversara dificila în prima…

- Romanian tennis player Sorana Cirstea will meet Russian Anna Kalinskaya in the final qualifiers to the main women's singles draw of the 1,950,079-USD Western & Southern Open tournament taking place this year at Flushing Meadows in New York.In the first qualifiers, thirty-year-old Cirstea,…

- Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, care are loc anul acesta la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit…

