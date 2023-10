Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (Romania, 36 WTA) va juca in premiera la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca! A treia ediție a singurului concurs WTA 250 din țara noatra are loc in perioada 14-22 octombrie. Turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca va avea loc și in 2023, dupa ce organizatorii au reușit sa…

- Sorana Cirstea (33 de ani) a explicat ca jucatoarele de tenis nu mai pot lega prietenii ca pe vremuri, din cauza importanței aspectului financiar, care a devenit primordial in zilele noastre. Sorana Cirstea, cel mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania, a marturisit ca sportivele din circuitul…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 30 WTA) a invins-o in doua seturi pe Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA) in optimile de finala ale US Open, scor 6-3, 6-3. Jucatoarea din Romania o va intalni in sferturi pe Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA). Romanca a trecut in optimi de elvetiana Belinda Bencic, locul…

- Sorana Cirstea (Romania, 31 WTA) a fost eliminata de Maria Sakkari (Grecia, 8 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7 in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Cincinnati (SUA). Sorana Cirstea (33 ani, 31 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 19 minute, in care a avut 5 asi si 5 duble greseli. Grecoaica [...] Articolul…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 31 WTA) a invins-o noaptea trecuta pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 21 mondial, și s-a calificat in turul secund al turneului WTA1000 de la Cincinnati, unde va avea o misiune chiar mai complicata, urmand sa o infrunte pe Maria Sakkari, #8 WTA. Romania a avut…

- Sorana Cirstea (32 WTA), cel mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania, a vorbit despre coșmarul controalelor anti-doping, dezvaluind un episod senzațional trait pe propria piele. In timp ce mulți jucatori de tenis sunt exasperați de controalele anti-doping, Sorana Cirstea marturisește ca s-a…

- Dupa o așteptare de 10 ani de zile, perioada in care a fost in umbra jucatoarelor Simona Halep și Irina Begu, Sorana Cirstea a devenit cea mai bine clasata tenismena din Romania la ora actuala. Sorana Cirstea (33 ani) este locul 32 WTA in acest moment și reușește sa le ia fața rivalelor din Romania.…

- Dupa ce Sorana Cirstea (32 WTA) s-a confruntat cu acuzații de transfobie in timpul turneului de la Wimbledon, sponsorul tehnic a ramas alaturi de sportiva din Romania. Sorana Cirstea (33 de ani) a starnit un val de ura pe rețelele de socializare, dupa ce a postat un mesaj considerat anti-LGBTQI+, iar…