- Victorie frumoasa pentru Sorana Cirstea, la US Open 2021!Jucatoarea de tenis din Targoviște și-a umilit adversara la New York, calificandu-se astfel in turul secund la Flushing Meadows. Iubita lui Ion Ion Țiriac este foarte fericita pentru aceasta performanța sportiva.Sorana Cirstea a facut spectacol…

- Simona Halep a coborat de pe locul 10 pe locul 13 WTA, cu 3.925 de puncte, in clasamentul WTA dat public-itilii luni. Halep coboari dup[ 373 de s[pt[mani de prezen[ neintrerupt[ in primele zece juc[toare ale lumii. Ea a intrat in Top 10 WTA la 27 ianuarie 2014 i este […] Articolul SORANA CIRSTEA RAMANE…

- Jucatoarea Simona Halep se menține pe locul 10, cu 4.115 puncte, in clasamentul WTA dat publicitații luni. In schimb, Patricia Țig a coborat 14 poziții, pana pe locul 90, cu 890 de puncte.In top 10 WTA nu s-au produs modificari fața de ierarhia trecuta: Ashleigh Barty (Australia) – 9.635 de […] Articolul…

- Forfait-ul in masa al jucatoarelor de tenis din Romania pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a produs o avalansa de critici. Camelia Potec, presedintele FRNPM, sustine ca e o minciuna faptul ca sportivele „s-ar fi dat lovite” pentru a nu merge in Japonia!Buna prietena cu Simona Halep si Sorana Cirstea,…

- Jucatoarele de tenis platesc taxe exorbitante la Wimbledon, mai mari decat la celelalte turnee din circuit, din cauza sistemului de impozitare din Marea Britanie! Soranei Cirstea, cea care a obtinut cel mai mare premiu la Wimbledon 2021 dintre jucatoarele romane, i se va retine o suma uriasa din recompensa…

- Romania nu va avea nicio reprezentanta pe tabloul de tenis simplu de la Jocurile Olimpice, ceea ce a starnit controverse.Motivul invocat de Federatia Romana de Tenis este reprezentat de accidentarile cu care s-ar confrunta Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu, insa Mihai Covaliu,…

- Vineri, 25 iunie, a avut loc, la Londra, tragerea la sorti pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon.Romania are cinci reprezentante pe tabloul feminin al Grand Slam-ului de la All England Club, Sorana Cirstea, Patricia Tig, Irina Begu, Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu. Simona Halep, cel…

- Simona Halep se mentine pe locul 3 WTA, cu 6.330 de puncte, dupa aus-tralianca Ashleigh Barty, ocupanta locului I si dupa japoneza Naomi Osaka, locul al doilea. Calificata in optimi la French Open, Sorana Cirstea a urcat noua pozitii, pana pe locul 45, cu 1.614 de puncte, aceasta fiind cea […] Articolul…