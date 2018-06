Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Sorana Darclee Mohamad este o mare iubitoare de animale și povestește, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” de la Antena Stars, cum a renunțat pur și simplu la toate activitațile ei, timp de patru luni de zile, pentru a salva un cațel.

- E una dintre cele mai mari iubitoare de animale si a salvat, de-a lungul timpului, o multime de caini de pe strada. Iata povestea catelusei care i-a stat alaturi 16 ani. Actrița Monica Davidescu este o mare iubitoare de animale și povestește in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” difuzata sambata…

- Actrița Monica Davidescu este o mare iubitoare de animale și povestește in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” difuzata sambata de la ora 13.00, la Antena Stars, ca de-a lungul timpului a salvat o ...

- Actrița Monica Davidescu este o mare iubitoare de animale și povestește in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” difuzata sambata de la ora 13.00, la Antena Stars, ca de-a lungul timpului a salvat o mulțime de pui de pisica sau de caine pe care i-a gasit pe strada și de care i s-a facut mila.

- Cunoscut drept un om apropiat de credința și biserica, popularul om de afaceri Gigi Becali recunoaște ca nu ar fi facut nimic in viața fara credința și fara ajutorul lui Dumnezeu. Intr-un interviu acordat Antena Stars, latifundarul din Pipera jura ca nu mai are nici o companie din cele care i-au sporit…

- Carmen Tanase, una dintre cele mai indragite actrițe de la noi, a carei dragoste pentru animale este deja celebra, spune poveștile impresionante ale celor 11 suflete pe care le crește in propria casa, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” de la Antena Stars, difuzata in Sambata Mare, de la ora 13.00.

- Dorian Popa, unul dintre cei in voga cantareți ai momentului, este gazda pentru Andra Trandaș și cațelul ei Billy in prima ediție a emisiunii ”Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.