Sorana Darclee Mohamad, marturisire emotionanta:”Am renuntat la patru luni din viata mea pentru Maya”

Stiri pe aceeasi tema

- A renunțat la cariera care a facut-o celebra pe tot mapamondul, dar n-a renunțat la stilul de viața sanatos și la rutina de infrumusețare care au dus-o pe cele mai inalte podiumuri din lume. Așa se face ca, la cei 52 de ani, Cindy Crwaford arata in continuare impecabil. Cindy Crawford, Rande Gerber,…

- Cantareata Sorana Darclee Mohamad este o mare iubitoare de animale si povesteste, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” de la Antena Stars, cum a renuntat pur si simplu la toate activitatile ei, timp de patru luni de zile, pentru a salva un catel.

- Cantareața Sorana Darclee Mohamad este o mare iubitoare de animale și povestește, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor” de la Antena Stars, cum a renunțat pur și simplu la toate activitațile ei, timp de patru luni de zile, pentru a salva un cațel.

- Traseul profesional al lui Iulian e unul atipic, dar la care cumva poate visam mulți, fara ca macar sa ne dam seama, in tot iureșul cu care ni se intampla viețile. Auzim tot mai des de downshifting, de incetinirea ritmului pe care joburile și corporațiile in care lucram ni-l impun, insa, cumva, pasul…

- Smiley a recunoscut pentru Mediafax ca un eșec a stat poate la baza alegerii carierei. Gina Pistol si Smiley, impreuna de PASTE. Cum au fost surprinsi cei doi in statiunea OLIMP "Esecul a fost ca eu m-am suit pe scena la gradinita, aveam o piesa intreaga in care aveam si eu un rol mic,…

- Cunoscut drept un om apropiat de credința și biserica, popularul om de afaceri Gigi Becali recunoaște ca nu ar fi facut nimic in viața fara credința și fara ajutorul lui Dumnezeu. Intr-un interviu acordat Antena Stars, latifundarul din Pipera jura ca nu mai are nici o companie din cele care i-au sporit…

- Sebastian este in clasa intai, iar in carnetul lui de note stau, unele sub altele, calificativele de „Foarte bine". Gabriela, mama copiilor, a povestit pentru Monitorul de Vrancea, publicație care a prezentat pe larg povestea familiei Zlota, ca avea doar 16 ani cand s-a casatorit cu Marius.…