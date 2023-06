Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) va avea loc in perioada 16-22 octombrie, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, au anuntat, joi, organizatorii intr-un comunicat.Mai multe jucatoare din Romania si-au anuntat deja prezenta la Transylvania Open. Sorana Cirstea, locul…

- Un nou duel romanesc va avea loc in circuitul WTA pentru a doua oara in doua saptamani! Dupa ce s-au confruntat marți in primul tur la Birmingham, Sorana Cirstea (38 WTA) și Ana Bogdan (61 WTA) se vor intalni in runda inaugurala și la Eastbourne. Ana Bogdan primește revanșa, la doar o saptamana dupa…

- Sorana Cirstea, Simona Halep și Ana Bogdan au coborat, in total, 11 locuri in ierarhia mondiala. Romania ramane cu patru jucatoare in top 100 WTA, dar ultima actualizare a ierarhiei mondiale nu bucura fanii tenisului romanesc. Fost lider mondial, Simona Halep a cazut alte patru poziții, și ocupa actualmente…

- Campioana in Catalunya, Sorana Cirstea (33 de ani, 34 WTA) s-a calificat in turul 2 al turneului de la Roma. Romanca a trecut de reprezentanta Statelor Unite al Americii, Katie Volynets (21 de ani, 102 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a fost intrerupt dupa doar 5 minute, la 40-40 in primul game, din…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 34 WTA) a debutat cu dreptul la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma, victorie 2-6, 6-3, 6-4 in fața lui Katie Volynets (21 de ani, 102 WTA). In loja sportivei, alaturi de antrenor Thomas Johannson, a aparut și Ion Alexandru Țiriac, fiul miliardarului roman. Fiul lui Ion…

- Relația dintre Sorana Cirstea și Thomas Johansson este una extraordinara, iar suedezul a dezvaluit ca romanca este una dintre cele mai bune persoane pe care le-a intalnit. Dupa ce Sorana Cirstea a fost aproape de o finala de senzație la Miami, Thomas Johansson a vorbit deschis despre modul in care decurge…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) a fost invinsa de Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA), scor 5-7, 4-6, in semifinalele turneului de la Miami. Colaborarea cu Thomas Johansson, inceputa in iarna, a dus-o pe Sorana Cirstea in prim-planul tenisului mondial. Un loc unde fanii „tricolori”, dar și specialiștii…