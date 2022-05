Stiri pe aceeasi tema

- Cu cine joaca Sorana Cirstea in turul 2 la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște a fost prima romanca ce a evoluat pe zgura pariziana la turneul de Grand Slam. Ea a invins-o in prima manșa pe pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA). Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3. Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea, la „munca de jos” la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște se pregatește sa ia startul in competiția de Grand Slam de la Paris. Iubita lui Ion Ion Țiriac vine dupa o infrangere jenanta, in primul tur la Strasbourg, in fața unei adversare clasata pe locul 348 WTA. Și asta in condițiile…

Sorana Cirstea (32 ani, 24 WTA), campioana en titre de la WTA 250 Istanbul, a invins-o pe Arantxa Rus (31 de ani, 74 WTA), din Olanda, in faza optimilor de finala, 3-6, 6-1, 7-5. Deși era mare favorita inainte de meci, Sorana a avut parte de un duel foarte complicat

Simona Halep și Sorana Cirstea sunt vazute cu șanse mari pentru un parcurs bun la al doilea turneu de Grand Slam al anului 2022, Roland Garros (Paris, Franța). Simona Halep și Sorana Cirstea sunt poziționate foarte bine la tragerea la sorți pentru primele tururi la turneul de Mare Șlem de

Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaia, locul 90 WTA, prezenta pe tablul principal ca

Simona Halep a urcat o pozitie in clasamentul WTA dat publicitatii luni, pana pe locul 26, cu 1.832 de puncte. Sorana Cirstea a urcat trei pozitii, pana pe locul 27 WTA, cu 1.775 de puncte. Diferenta dintre cele mai bune jucatoare romane din ierarhie este de 57 de puncte. Cirstea

- Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) a fost invinsa de ucraineanca Dayana Yastremska (21 de ani, 140 WTA), scor 6-7(5), 6-4, 4-6, in semifinalele turneului de la Lyon. Semifinala dintre Sorana și Dayana a fost una lipsita de ritm, lucru obișnuit in meciurile sportivei din Ucraina. Yastremska este o […]…

Sorana Cirstea li s-a alaturat Simonei Halep și Irina Begu pe lista sportivelor din Romania eliminate astazi in primul tur al competiției WTA 1000 de la Doha. In primul set, incheiat dupa 57 de minute de joc, Sorana Cirstea a jucat un tenis pe masura dublei campioane de Grand Slam,