- ​​Sorana Cîrstea (87 WTA) s-a calificat, marți, în turul secund al competiției WTA de la Linz, dupa ce Julia Grabher (Austria, 225 WTA) a abandonat în momentul în care conducea cu 3-2 în primul set.În turul urmator, Sorana se va duela cu învingatoarea…

- Jucatoare romana de tenis Irina Begu a acces in ultimul tur al calificarilor din cadrul turneului WTA de la Ostrava (Cehia), dotat cu premii totale de 528.500 de dolari, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata rusoaicei Varvara Graciova, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1. Invingatoare dupa doua ore de de joc, Irina…

- Sorana Cirstea, locul 83 WTA, a fost invinsa, marti, de Elena Ribakina (Kazahstan), numarul 18 mondial si cap de serie 14, scor 6-0, 6-3, in primul tur la Roland Garros.Cirstea a fost invinsa dupa 65 de minute de joc. Tot in primul tur a parasit competitia si Monica Niculescu, numarul…

- Irina Begu, locul 72 WTA, a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, locul 54 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-3, si s-a calificat in turul doi la Roland Garros, unde o va intalni pe Simona Halep.Begu s-a impus dupa doua ore si 30 de minute de joc, potrivit news.ro. Citește și: Video Nicușor Dan,…

- Irina Begu a reușit sa se califice astazi pe tabloul principal de la Roma. Romanca a invins-o in trei seturi pe nemțoaica Ana Friedsam, scor 6-1, 6-1 și astfel iși continua aventura din acest an din capitala Italiei. Partida a durat o ora și trei de minute. Meciul a fost unul de-a dreptul special. In…

- Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, care are loc anul acesta la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit…

- Victorie dupa victorie pentru Simona Halep! Campioana noastra a reușit un meci aproape perfect in aceasta dupa-masa, impotriva polonezei Magdalena Frech și astfel a bifat semifinala de la Praga din acest an. A fost o victorie in doua seturi pentru Simona, scor 6-2, 6-0, dupa doar o ora de joc. Meciul…