- Irina Begu a debutat cu dreptul in noul an, sportiva din București impunandu-se in fața lui Shelby Rogers, scor 3-6, 7-6(5), 6-1, in primul tur de la Adelaide. Fara meci din septembrie, sportiva noastra a inceput impecabil sezonul 2023. In primul set al disputei cu Rogers, de la Adelaide, Irina a parut…

- Dublul campion mondial la natație, inotatorul David Popovici, a fost inclus pe o lista selecta de zece sportivi care au reusit cele mai notabile performante pe parcursul anului 2022, alaturi de starul fotbalului Lionel Messi. Lista a fost facuta de agentia spaniola de presa EFE. Dublu campion mondial…

- Rafael Nadal a avut un an foarte bun! A caștigat Australian Open și Roland Garros și a ajuns la borna cu numarul 22 in ceea ce privește succesele in turneele de Grand Slam. Publicația Esquire l-a declarat „omul anului”, iar sportivul spaniol le-a și acordat un interviu jurnaliștilor de la aceasta publicație.…

- ​Organizatorii de la Australian Open 2023 au anunțat lista jucatoarelor direct acceptate pe tabloul principal de la primul Grand Slam al sezonului viitor. Suspendata provizoriu pentru dopaj, Simona Halep lipsește! Conform jurnalistului Ben Rothenberg, Simona Halep (depistata pozitiv cu Roxadustat la…

- ​In urma cu puțin timp, organizatorii de la Australian Open a anunțat lista jucatoarelor care ar urma sa participe la turneul din ianuarie 2023. Suspendata pentru dopaj, Simona Halep lipsește. Jurnalistul Ben Rothenberg scrie, pe Twitter , ca Simona Halep (depistata pozitiv cu Roxadustat la un control…

- A fost un derby incendiar pe Cluj Arena, luni seara, „U” Cluj a caștigat cu 2-1 pe teren propriu in fața FCSB-ului. Eugen Neagoe a vorbit despre jocul prestat de elevii sai și a evidențiat faptul ca dupa fluierul final al centralului Istvan Kovacs, Nicolae Dica nu a dat mana cu el.Dupa ce „U” Cluj a…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 38 WTA) a dezvaluit ce a facut cu banii obținuți la ediția din 2009 a Roland Garros. Sorana a ajuns pana in sferturile de finala și a caștigat 125.000 de euro. Ea a povestit ca și-a cumparat o geanta de la un magazin de pe Champs-Elysees cu o parte din bani. Ce a facut Sorana…

