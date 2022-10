Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, 32 de ani, 39 WTA, a reacționat, dupa ce Simona Halep, 31 de ani, a fost testata pozitiv pentru Roxadustat, o substanța interzisa in tenisul profesionist, la US Open 2022, informeaza Gazeta Sporturilor.Chiar daca cele doua sportive nu sunt legate de o relație de prietenie, Sorana Cirstea…

- Simona Halep a fost testata pozitiv cu roxadustat, la o proba recoltata la US Open, turneu de la care a fost eliminata in primul tur de Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6. Substanța este inclusa pe lista substanțelor interzise a Agenției Mondiale Anti-Doping din 2022. Roxadustat se folosește impotriva…

- Simona Halep (30 de ani) s-a aratat șocata ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, roxadustat. Jucatoarea romana de tenis a anunțat ca va lupta pentru a-și dovedi nevinovația. “Voi lupta pana la capat pentru a dovedi ca nu am luat niciodata cu buna stiinta vreo substanta. Astazi incepe…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping, susține ca știa inca de cateva zile de suspendarea provizorie a lui Halep. „Noi am notificați oficial de saptamana trecuta, am știut,…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Substanța…

- Simona Halep și-a incheiat sezonul in septembrie, dar se menține și in aceasta saptamana in Top 10, pe poziția 9. Pe langa fostul lider mondial, Romania mai are in Top 100 alte patru reprezentante. Simona Halep, inca o saptamana in Top 10 Irina Begu pe 33, in urcare o poziție, Sorana Cirstea pe 39,…

- Simona Halep se mentine pe locul 9, cu 3025 puncte, se mentine pe locul 9 in clasamentul WTA dat publicitatii luni.Irina Begu a coborat de pe 33 pe 34, cu 1454 puncte, iar Sorana Cirstea a coborat de pe 39 pe 40, cu 1300 de puncte, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine pe locul al saptelea in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 29 august. Romania mai are inca patru sportive in topul mondial: Sorana Cirstea a urcat o pozitie si ocupa acum locul 37, Irina Begu este pe locul 42 (-8), Ana Bogdan, pe…