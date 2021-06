Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) e in optimi la Roland Garros, dupa victoria reușita cu Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), scor 6-3, 6-2, in turul III. Dupa 12 ani, romanca ajunge in optimi la Paris, acolo unde se va duela cu slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA). ...

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan, singurele jucatoare din Romania aflate in continuare pe tabloul principal de la Roland Garros, spera la un parcurs cat mai lung la Paris. Sorana Cirstea - Daria Kasatkina și Ana Bogdan - Paula Badosa, meciuri contand pentru turul III de la Roland Garros, se joaca vineri,…

- Sorana Cirstea o infrunta pe Daria Kasatkina in turul 3 la Roland Garros, o jucatoare cu multa personalitate pe teren. Are 1.70 metri și e nascuta pe 7 mai 1997, undeva in apropierea munților Caucaz. A fost crescuta intr-o familie de sportivi, in care mama a fost atleta, iar tatal a evoluat in hochei…

- Veste extraordinara pentru Ana Bogdan, dar și pentru Romania. Naomi Osaka a anunțat in urma cu scurt timp, pe un site de socializare, ca se retrage de la Roland Garros. Decizia vine ca urmare a presiunii la care a fost supusa nipona din cauza hotararii sale de a boicota conferințele de presa de la Grand…

- Simona Halep și Sorana Cirstea și-au aflat adversarele din Turneul de la Madrid. Evenimentul, care incepe joi, este organizat de Ion Țiriac si are premii totale de peste 2 milioane si jumatate de euro. Simona Halep, care a ajuns deja Madrid, debuteaza in turneu impotriva jucatoarei din Spania, Sara…