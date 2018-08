Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4, pe compatrioata sa Monica Niculescu, intr-o partida disputata marti. Cirstea (28 ani, locul 54 WTA)…

- Sorana Cirstea, locul 54 WTA, a invins-o pe Monica Niculescu, locul 69 WTA, jucatoare venita din calificari, in turul I al Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara in aceasta saptamana la Montreal.

- Dupa ce a fost condusa cu 1-0 la seturi, Sorana Cirstea (54 WTA) a reușit sa revina și s-a impus in duelul cu Monica Niculescu (69 WTA), venita din calificari, scor 3-6, 6-4, 6-4. Victoria ii asigura Soranei prezența in turul al doilea de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfașoara…

- "Bine ai venit", a fost mesajul lui Bute care insoțește fotografia realizata la petrecerea de deschidere a turneului, care a avut loc vineri. Fanii romani au fost incantați sa vada doi campioni in aceeași fotografie și au luat cu asalt pagina de Facebook a pugilistului. "Doi imenși campioni.…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, fosta numarul unu mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-1, pe compatrioata sa Caroline Dolehide, intr-o partida disputata luni. …

- Monica Niculescu, locul 69 WTA, a acces din calificari pe tabloul principal al Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara in aceasta saptamana la Montreal si care aduce la start sase romance. Ea va evolua in turul I cu Sorana Cirstea, locul 54 WTA.Invingatoarea din aceasta…

- Cum a petrecut Mihaela Buzarnescu, dupa titlul cucerit la San Jose. Romanca a urcat pe locul 20 in ierarhia tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu WTA al carierei. Mihaela Buzarnescu avea pana acum in palmares doua finale pierdute și dupa cele 22 de titluri ITF adunate pana la varsta de…

- Potrivit organizatorilor, Serena Williams a invocat motive personale. Ea ar fi trebuit sa o intalneasca in primul tur pe sportiva franceza Alize Cornet. In locul sau, pe tabloul principal va evolua jucatoarea germana Tatjana Maria. Simona Halep va evolua contra rusoaicei Anastasiei Pavliucenkova…