- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a parasit turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Sportiva noastra a fost invinsa miercuri, in turul doi, de grecoaica Maria Sakkari, a opta favorita, cu 2-6, 6-3, 7-5. Sorana Cirstea (33 ani, 31 WTA) s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa, vineri, cu 4-6, 6-3, 7-6 (20-18), de ucraineanca Lesia Tsurenco, in turul III al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Tot vineri, intr-o partida din turul secund, Irina Begu a cedat cu 5-7, 3-6, in fața rusoaicei Ana Blinkova.…

- Cristian Tudor Popescu a transmis in mai puțin de 24 de ore doua mesaje despre Sorana Cirstea. In primul a criticat-o dur, iar in al doilea i-a laudat prestația din meciul care i-a adus calificarea in turul trei de la Wimbledon, dupa celebra sintagma „așa e in tenis”. Este a cincea prezența in aceasta…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu remarca, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Facebook, evoluția impresionata reușita de Sorana Cirstea in fața Jelenei Ostapenko, in meciul din turul secund de la Wimbledon. Jucatoarea din Romania a intors-o pe letona, scor 4-6, 7-6 (4), 6-4, și e in turul III la…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan (locul 57 in clasamentul feminin WTA) s-a calificat luni in turul doi la Wimbledon, dupa ce a trecut de Liudmila Samsonova (Rusia, 15 WTA si cap de serie 15), potrivit News.ro. Citește și: Inșelatorie pe rețele de socializare in numele a doua banci din Romania Ana Bogdan…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, locul 5 WTA, s-a calificat luni in turul 2 al turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut de Katie Volynets (SUA, 125 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-3.Caroline Garcia, favorita numarul 5, care a ajuns de doua ori in optimi de finala la Wimbledon,…

- Ana Bogdan a ajuns in optimile turneului WTA 500 de la Eastbourne dupa ce a invins-o in trei seturi pe Sorana Cirstea, scor 6-3, 2-6, 6-3. Ele s-au duelat și saptamana trecuta, la Birmingham, acolo unde a caștigat Sorana, tot in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, potrivit gandul.ro. Acum, Ana Bogdan…