Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 30 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat, marti, in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Georgia Mariam Bolkvadze (locul 156 WTA, venita din calificari), scor 6-3, 6-1. Meciul a durat o ora si 18 minute. In optimi, Cirstea va evolua cu elvetianca Stefanie Vogele (locul 144 mondial), venita tot din calificari. Pentru accederea in optimi, Cirstea va primi 2.963 de euro si 30 de puncte WTA. The post Sorana Cirstea s-a calificat in optimi, la Lyon. Cine e urmatoarea adversara…