Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a castigat turneul WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-6 (3), informeaza Agerpres.

- Sorana Cirstea (67 WTA) a reușit, astazi, sa se impuna in finala turneului de tenis WTA 250 de la Istanbul, invingand-o pe belgianca Elise Mertens (17 WTA), principala favorita a competiției, in doua seturi, cu 6-1, 7-6.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (67 WTA) a reușit duminica sa se impuna in finala turneului de tenis WTA 250 de la Istanbul, invingand-o pe belgianca Elise Mertens (17 WTA), principala favorita a competiției, in doua seturi, cu 6-1, 7-6. Cirstea a caștigat al doilea turneu WTA din cariera.…

- Sorana Cîrstea are parte de o saptamâna excelenta la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut sâmbata calificarea în finala. Sportiva noastra a avut nevoie de o ora și 25 de minute pentru a trece de Marta Kostyuk (85 WTA).A fost 6-4, 6-4 pentru Cîrstea, iar…

- Sorana Cirstea a reușit in aceasta dupa masa sa-i bucure pe toți iubitorii de tenis din Romania. Sportiva noastra s-a calificat in finala turneului de la Istanbul dupa o victorie frumoasa in penultimul act cu Kostyuk, scor 6-4, 6-4. Pentru trofeu, Sorana se va duela cu belgianca Elise Mertens, duminica.…

- Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut marți calificarea în optimi. Sportiva noastra a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Kateryna Kozlova (130 WTA).A fost 6-4, 7-6(6) pentru Cîrstea, iar jucatoarea noastra a facut pasul…

- # Felicitari pentru calificarea echipei de fotbal in play-off-ul Ligii secunde! – Mulțumesc! Este meritul antrenorilor și a jucatorilor. # Cum comentați aceasta performanța? – Cred ca o mica contribuție a fost și presiunea pe care am pus-o, dar este meritul bancii tehnice, al lui Alexandru Pelici și…