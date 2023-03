Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 12 WTA, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, faza in care o va intalni pe Sorana Cirstea, informeaza news.ro.Kvitova a invins-o in sferturi pe Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 18 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-3, in doua…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Aryna Sabalenka la WTA Miami și se califica in semifinale. La finalul interviului pe care l-a oferit dupa meci, Sorana a izbucnit in ras. Iata ce i-a spus reporterul american.

- Sorana (74 WTA) inregistreaza cea mai mare realizare a carierei sale, la cei 32 de ani, dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA) in sferturile de la Miami! Targovișteanca s-a impus cu 6-4, 6-4, in primul set fiind egalata la 4, insa a gasit luciditatea și calmul de a face break…

- Sorana Cirstea și Aryna Sabalenka, doua dintre cele mai in voga jucatoare din acest moment, se vor intalni miercuri la Miami, nu mai devreme de ora 21.00, in timp ce Petra Kvitova o va infrunta pe Ekaterina Alexandrova in celalalt sfert de finala.Indian Wells și Miami sunt una dintre cele mai dificile…

- Sorana Cirstea a caștigat o suma impresionanta dupa ce a invins-o pe Marketa Vondrousova și s-a calificat in sferturile turneului de la Miami! Jucatoarea romanca s-a impus categoric, cu scorul de 7-6, 6-4. Sorana s-a impus in primul set la tie-break 7-6 (3), dupa 55 de minute de joc, iar in setul doi…

- Sorana Cirstea – Caroline Garcia 6-2, 6-3. Ca si la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia. Astfel, Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania care a ramas pe tabloul principal. Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, intr-o ora si 17 minute. Sorana Cirstea a trecut…