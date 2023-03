Sorana Cirstea s-a calificat in turul a treilea al turneului WTA 1000 de la Indian Wells, dupa abandonul americancei Madison Keys,venit la finalul primului set, castigat cu 6-1. Romanca in varsta de 32 de ani a obtinut victoria dupa 35 de minute. Cirstea, clasata pe locul 83 WTA, o mai invinsese pe Keys (28 ani, 20 WTA) in 2019, in primul tur la Madrid, cu 3-6, 6-4, 6-1. In turul al treilea, Cirstea va intalni o alta americanca, pe Bernarda Pera. Cele doua tenismene nu s-au mai intalnit niciodata in circuit, astfel ca duelul va reprezenta o premiera. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook…