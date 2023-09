Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) lupta, miercuri dimineața, pentru o calificare istorica in semifinalele US Open. Jucatoarea din Romania o infrunta in „sferturile” de la New York pe Karolina Muchova (27 de ani, a zecea jucatoare a lumii). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport.…

- Sorana Cirstea - Karolina Muchova, meci contand pentru sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la New York, este programat, marti, 5 septembrie, nu inainte de ora 19:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- US Open 2023 | Sorana Cirstea se va duela cu Karolina Muchova pentru un loc in semifinale. Cele doua se vor duela in sferturile de la Flushing Meadows, fiind a patra intalnire directa din circuitul WTA din acest an, si a cincea per total. Sorana Cirstea (30 WTA) traverseaza o forma de vis la US […]…

- Sorana Cirstea a avansat in „sferturile” de finala de la US Open, dupa ce a invins-o intr-o maniera convingatoare pe Belinda Bencic (26 de ani, #13 WTA), scor 6-3, 6-3. Dupa meci, romanca a vorbit la „cald” despre performanța reușita la New York. Sorana o va intalni in „sferturi” pe Karolina Muchova…

- Catalin Chirila va concura, de la ora 12:12 (ora Romaniei), in prima semifinala de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, in proba de 500 de metri. Catalin Chirila a obtinut deja calificarea in finala de la 1.000 de metri, care va fi transmisa LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Catalin Chirila, in prima…

- Sorana Cirstea, eliminata in turul 2 de la Montreal. Cea mai bine clasata jucatoare a Romaniei a incheiat parcursul de la Rogers Cup in turul secund. Numarul 31 WTA a pierdut duelul cu cehoaica de pe locul 17 WTA. Finalista in acest an la Roland Garros, Karolina Muchova s-a impus cu 7-5, 6-4, la capatul…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…

- Iga Swiatek (22 de ani, numarul 1 WTA) o infrunta astazi, dupa ora 17:30, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (27 de ani, numprul 14 WTA), in a doua semifinala a zilei a turneului de la Roland Garros. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 1. In cealalta semifinala a turneului de la…